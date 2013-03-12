Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Во вторник, 12 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1200/8,1290 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2640/44, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5605/10,5745. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3004/06 (понедельник – 1,3011/13).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1350, к 12:00 цены снизились до 8,1280/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 8,1245/8,1275 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5795/10,5885, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5650/10,5760. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5570/10,5670.