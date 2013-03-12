Ассоциация налогоплательщиков просит не ограничивать бизнес в исправлении отчетности

Ассоциация налогоплательщиков Украины назвала предложения правительства по ограничению права бизнеса самостоятельно исправлять ошибки в налоговой отчетности, в течение трех лет после ее подачи, ухудшающими положение бизнеса и усиливающими фискальную нагрузку на него. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации.

В АНУ обратили внимание, что действующий Налоговый кодекс Украины предусматривает для налогоплательщика возможность самостоятельного исправления ошибок в налоговой отчетности посредством предоставления уточняющих расчетов. Количество таких уточняющих расчетов законодательством пока не ограничено, что целиком оправдано вследствие несовершенства, неоднозначности или частого изменения налоговых норм. При этом самостоятельное исправление ошибки и погашение налогового долга влечет за собой уплату значительно меньших сумм финансовых санкций – от 3% или 5% от суммы недоплаты. Если же доначисление осуществляет контролирующий орган – штрафы составляют от 25% до 50% недоплаты.

«Поэтому предложенные изменения по ограничению права бизнеса самостоятельно исправлять ошибки в налоговой отчетности противоречат существующим нормам действующего законодательства по срокам исковой давности и являются вмешательством в ведение финансово-хозяйственной деятельности, право на которое гарантируется Конституцией Украины», - говорится в сообщении АНУ.

Напомним, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс был разработан в Министерстве финансов и предполагает не только ограничение бизнеса в части подачи уточнений по налоговой отчетности, но и ограничивает право налоговой на проведение внеплановых проверок, а также усиливает ответственность налоговиков за ущемление прав налогоплательщиков.