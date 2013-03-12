Кабмин утвердил план мероприятий по противодействию отмыванию средств

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление Кабинета министров и Национального банка Украины было принято на заседании правительства 11 марта.

В соответствии с планом мероприятий, Государственная служба финансового мониторинга ежеквартально будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и будет предоставлять соответствующий отчет Кабмину и Нацбанку.

Документ направлен на дальнейшее обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и положений Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Определены мероприятия законодательного, организационного и институционного характера, направленные на обеспечение стабильного и эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также внедрения в национальное законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов, финансового терроризма и распространения оружия массового уничтожения.