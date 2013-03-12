Украина в феврале сократила выручку от экспорта жемчуга, монет, драгкамней и металлов

Украина в феврале 2013 года по сравнению с январем 2012 года сократила выручку от экспорта жемчуга, драгоценных камней, металлов, бижутерии и монет на 81,4% до 2,441 млн долл., сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, за указанный период импорт жемчуга, драгоценных камней, металлов, бижутерии и монет вырос на 47,5% - до 70,849 млн долл.

При этом в феврале 2013 года в Украину увеличился импорт золота на 37,5% - до 59,161 млн долл., импорт алмазов сократился на 76,4% - до 249 тыс. долл., импорт платины вырос в 2,5 раза - до 177 тыс. долл.

Согласно сообщению, Украина увеличила экспорт лома драгметаллов на 3,2% - до 13,012 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года увеличила выручку от экспорта жемчуга, драгоценных камней, металлов, бижутерии и монет на 29,1% - до 13,103 млн долл.

При этом в январе 2013 года в Украину импортировано золота на 43,022 млн долл., ювелирных изделий - 2,055 млн долл., алмазов на 1,057 млн долл. и платины на 72 тыс. долл.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом Украина увеличила выручку от экспорта золота на 20% - до 9,7 млн долл., импорт золота в Украину в денежном эквиваленте сократился на 37,9% - до 384,7 млн долл.

Экспорт платины в прошлом году вырос в 3,3 раза - до 7,0 млн долл., экспорт серебра упал на 35% - до 3,4 млн долл., алмазов - вырос на 11%, до 7,2 млн долл., экспорт ювелирных изделий сократился на 22,5% - до 8,0 млн долл., а экспорт лома драгметаллов увеличился на 58,2% - до 100,2 млн долл.

Импорт платины сократился в 2012 году на 11,4%, до 3,3 млн долл., серебра - упал на 34,4%, до 14,5 млн долл., импорт алмазов вырос 9,1%, до 13,3 млн долл., а экспорт ювелирных изделий сократился на 16,9%, до 55,935 млн долл.