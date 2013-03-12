McKinsey & Company: провалов в банковской системе Украины в ближайшие 5 лет не ожидается

Провалов в банковской системе Украины, как было в 2009 году, в ближайшие пять лет не ожидается, считают эксперты компании McKinsey & Company.

Об этом сообщил журналистам во вторник, 12 марта, управляющий партнер McKinsey & Company (Украина) Жорж Массуд на конференции «Банковские M&A: руководство для собственника» (проект «Forbes Conferences»).

По словам Ж.Массуда, эксперты компании McKinsey & Company, мирового лидера в области управленческого консалтинга, прогнозируют еще пять трудных лет, до 2018 года, в том числе и в Украине, поскольку мировая экономика претерпела необратимые изменения. «Будут такие явления, как девальвация национальной валюты и кризис ликвидности, но банкам придется выживать в таких условиях... Провалов, как это было в Украине в 2009 году, не будет, поскольку банки подходят к управлению более ответственно», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, по мнению Президента Украины Виктора Януковича, в Украине по итогам 2013 года ожидается сохранение экономического роста на фоне рецессии во многих других странах. «Мы надеемся на сохранение позитивных тенденций в 2013 году, несмотря на все возможные внешние вызовы », - сказал В. Янукович. Важным фактором минимизации негативных последствий мирового кризиса для Украины Президент назвал рост внутреннего спроса и повышение устойчивости экономики государства к внешним рискам путем стимулирования деловой активности, внедрения реформ.

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