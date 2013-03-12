Доля 10 крупнейших банков Украины за 5 лет вырастет до 80% рынка

Доля 10 крупнейших банков Украины в ближайшие пять лет в активах банковской системы страны вырастет до 80%, в то время как на 1 января показатель составлял 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава наблюдательного совета «Первого украинского международного банка» Илья Архипов в ходе конференции «Банковские M&A: руководство для собственника» (проект «Forbes Conferences»).

По словам И.Архипова, концентрация в банковском бизнесе находится на нездорово низком уровне, поэтому будут новые покупки банков, а Национальный банк будет стимулировать процессы консолидации в отрасли. По мнению банкира, потенциал для роста банковской системы есть, но он не очевиден, особенно в корпоративном бизнесе, поскольку отрасль была «перекредитована».

Относительно сокращения присутствия иностранных банков на рынке Украины эксперт заявил: «То, что без западных технологий сектор не будет развиваться, – это миф. Национальные банки более продвинутые, чем западные. Западные – более консервативные, у них более сложно внедряются новации, в то время как местные банки не связаны международными политиками. Так что угрозы в консолидации и уходе западных игроков нет».

Банкир также сообщил, что масштабы банка имеют значение, но в процессе слияния размер не должен быть самоцелью, поскольку нужно учитывать качество активов и ресурсной базы приобретаемого банка.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, в 2012 году лидерами по приросту активов стали «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк». Общий объем активов банков за 2012 год вырос на 5%, или на 56 млрд грн, - до 1,3 трлн грн.