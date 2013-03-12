Объем возмещений НДС в автоматическом режиме в марте превысил 2 млрд грн

Объем возмещений налога на добавленную стоимость, выплачиваемых в автоматическом режиме, в марте уже превысил 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на «круглом столе» в Киеве.

"Объем возмещений НДС в автоматическом режиме был несколько ниже в январе-феврале (по сравнению с аналогичным показателем 2012 года - УНИАН), однако в марте он буквально за день вырос приблизительно на 500 млн грн и превысил 2 млрд грн. Это то, что мы возмещаем в автоматическом режиме в этом месяце", - сказал А.Клименко.

Он также обратил внимание, что сегодня многие работодатели повышают зарплаты сотрудникам, поскольку это является одним из главных условий возмещения НДС в автоматическом режиме.

При этом А.Клименко добавил, что вопрос возмещения НДС зачастую обсуждается в неверном ключе.

"Возмещение НДС – это как фантомная боль. Что мы видим по цифрам 2012 года? Мы возместили 46 млрд грн при заявленных 43 млрд грн. Причем половина возмещена в автоматическом режиме", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, объем возмещенного налога на добавленную стоимость в целом по Украине, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-феврале 2013 года вырос на 1,5 млрд грн (20,7%) - до 8,8 млрд грн по сравнению с январем-февралем 2012 года.