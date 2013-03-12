Янукович сменил председателя Нацкомфинуслуг

Президент Украины Виктор Янукович сменил председателя Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В.Янукович освободил от этой должности Андрея Стасевского и назначил вместо него Бориса Визирова.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Андрей Стасевский занимал должность председателя Нацкомфинуслуг с февраля 2012 года.

Справка УНИАН. Визиров Борис Иосифович родился 9 ноября 1980 года в городе Константиновка, Донецкой области.

Квалификация по образованию — Экономист, юрист.

Специальное звание — Советник налоговой службы I ранга.

Трудовая деятельность:

— 2003 окончил с отличием Государственный университет информационно-коммуникационных технологий г. Киев (факультет «Менеджмент», специальность менеджер-экономист)

— 2011 закончил с отличием Национальный университет государственной налоговой службы Украины (факультет «Юридический», специальность — правоведение)

— С июля 2003 года работал в Государственной налоговой службе Украины: старший государственный налоговый инспектор ГНА Украины, начальник Управления межведомственного обмена информацией и организации учета налогоплательщиков ГНА в г. Киеве, заместитель начальника управления — начальник отдела Управления регистрации и учета плательщиков налогов ГНА Украины.

— С ноября 2008 года возглавляет Ирпенскую объединенной государственной налоговой инспекции в Киевской области.

— С октября 2011 года Председатель комиссии по реорганизации ГНИ в Святошинском районе г. Киева

— С ноября 2011 года председатель комиссии по реорганизации ГНИ в Голосеевском районе г. Киева

— Февраль-июнь 2012 — начальник ГНИ в Голосеевском районе г. Киева Государственной налоговой службы

— С июня 2012 по март 2013 — Генеральный директор Моторного траспорного страхового бюро Украины (МТСБУ)

— С марта 2013 — Глава Нацкомфинуслуг.