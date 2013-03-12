Акционер банков ПУМБ и «Банк Ренессанс Капитал» не планирует их слияния

Акционер «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) и «Банка Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит») не намерен проводить слияние банков, они и дальше будут функционировать как разные направления бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава наблюдательного совета «Первого украинского международного банка» Илья Архипов на конференции «Банковские M&A: руководство для собственника» (проект «Forbes Conferences»).

По словам И.Архипова, слияние ПУМБ и «Донгорбанка» является успешным, и по его итогам удалось существенно нарастить объемы бизнеса при одновременном сокращении операционных затрат, повысить эффективность корпоративного управления в банках.

В то же время банкир заявил: «Покупка банка «Ренессанс Кредит» была выходом в новый сегмент – потребительское кредитование, и мы решили не присоединять этот банк. Мы также не планируем проводить слияние в будущем, поскольку это разные направления бизнеса».

Как сообщал УНИАН, «Первый украинский международный банк» и «Донгорбанк» завершили операционное объединение в июле 2011 года. Банки объединили балансы, сеть отделений и начали работу под объединенным брендом «Первый украинский международный банк».

Сделка по покупке группой СКМ 100% акций «Банка Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит») завершилась в марте 2011 года.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 28,23 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 17 млрд грн, обязательства – 24,01 млрд грн, средства клиентов – 17,46 млрд грн, уставный капитал - 3,29 млрд грн, собственный капитал – 4,21 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 271,2 млн грн.

Банк входит в состав ведущей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).