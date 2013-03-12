Клименко: будем отстаивать свой законопроект по трансфертному ценообразованию

Министерство доходов и сборов Украины готово к парламентской дискуссии относительно законопроекта о трансфертном ценообразовании и будет отстаивать вариант документа, подготовленный министерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на «круглом столе» в Киеве.

«Изменения в трансфертное ценообразование на данном этапе не зависят от позиции министра по этому вопросу. Вместе с тем, нормы законопроекта соответствуют и ориентированы на ситуацию, которая сложилась сегодня. Мы будем прилагать усилия, чтобы не менять норм. Мы готовы к дискуссии. Мы готовы объяснять свою позицию», - сказал А.Клименко и напомнил, что прежде чем выносить законопроект на обсуждение в Кабмин и парламент, документ обсуждался с представителями украинского бизнеса.

Министр также прокомментировал заявления ряда ассоциаций о необходимости внести изменения в закон в части руководства оффшорными юрисдикциями. По его словам, министерство не может ограничиться предлагаемыми оффшорными юрисдикциями.

"В этом случае Кипр и Швейцария, в частности кантон Цуг, не попадут под действие закона», - уточнил А.Клименко

При этом он вновь напомнил, что ни одно изменение в законодательстве не будет принято без обсуждения с теми налогоплательщиками, которых эти изменения будут касаться.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр доходов и сборов Украины А.Клименко призвал народных депутатов как можно скорее принять подготовленный и одобренный правительством законопроект о трансфертном ценообразовании, поскольку он позволит уйти от понятия «тень» и «минимизация налоговых обязательств», а также повысить культуру ведения бизнеса в Украине.

Ранее А.Клименко сообщал, что использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к многомиллиардным потерям государственного бюджета. В этой связи в декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

Вместе с тем, в феврале представители аудиторской компании Deloitte назвали данный законопроект несовершенным и требующим доработки.