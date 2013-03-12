Миндоходов поддерживает инициативу НБУ об ограничении операций с наличной валютой

Предложение Национального банка Украины о введении ограничений на операции с наличной валютой является общеевропейским трендом и системным шагом, поэтому Министерство доходов и сборов поддерживает данную инициативу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в ходе «круглого стола» в Киеве.

«Это необходимо сделать, это шаг, который является общеевропейским трендом и системным шагом. Сегодня идет обсуждение этого вопроса, и я поддерживаю эту инициативу. Это будет позитивно для повышения налоговой культуры в стране», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.