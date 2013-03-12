«Смарт-холдинг» планирует слияние банков «Форум» и «БМ Банк»

«Смарт-Холдинг» планирует провести слияние приобретенного в 2012 году банка «Форум» и «БМ Банка», по которому уже согласованы индикативные условия покупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава правления банка «Форум» Андрей Яцура на конференции «Банковские M&A: руководство для собственника» (проект «Forbes Conferences»).

По словам А.Яцуры, после завершения ребрендинга банк «Форум» останется универсальным финучреждением, то есть будет финансировать структуры группы, но не станет «карманным» банком.

«Предварительные условия сделки по покупке «БМ Банка» согласованы, и при слиянии банков у нас будет порядка 18-го места по активам в банковской системе. Слияние капиталов дает потенциал для роста», - отметил банкир.

А.Яцура также сообщил, что «Смарт-холдинг» выбрал стратегию покупки банков, поскольку темпы роста банковской системы остаются низкими и органический путь развития банка является более длинным. «Ожидаемые темпы роста банковской системы составляют 3-5% в год, в то время как до кризиса этот показатель составлял 35-50%. Даже при существенном вливании капитала мы будем расти до первой двадцатки банков лет тридцать. Поэтому мы выбрали стратегию поглощений, мы «покупаем время», - сказал банкир.

По его словам, на рынке сейчас удачное время для покупок и при наличии достаточной ликвидности можно быстро нарастить свою долю.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2012 года компания «Смарт-холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум».

В феврале «Смарт-холдинг» и акционеры «БМ Банка» подписали меморандум об индикативных условиях сделки купли-продажи 100% акций финучреждения.

Справка УНИАН. «Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.