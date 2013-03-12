На межбанке торги закрылись котировками 8,1210/8,1250 грн/долл.

Во вторник, 12 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1200/8,1290, к 12:00 сузился спрэд - 8,1205/8,1240. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1210/8,1250 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2640/0,2644, к закрытию цены понизились до 0,2639/0,2643. В России курс доллар-рубль не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7540 (-0,0035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2990/1,3045. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5605/10,5745, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5660/10,5765. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5640/10,5750.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1350, к 12:00 цены снизились до 8,1280/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,1245/8,1275 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5795/10,5885, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5650/10,5760. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5570/10,5670.