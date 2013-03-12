Клименко рассказал о новых инициативах ведомства относительно налога на прибыль

Министерство доходов и сборов Украины считает логичным зачислять переплату по дивидендам в счет авансовых платежей по налогу на прибыль.

Об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы сегодня дорабатываем некоторые инициативы по изменению порядка уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль… Мы считаем, что будет логично, и мы это поддерживаем, зачислять переплату по состоянию дивидендов, осуществленную по дивидендным выплатам, в этих авансовых взносах (платежах по налогу на прибыль – УНИАН)», - сказал А.Клименко.

При этом он обратил внимание, что сегодня авансовые платежи по налогу на прибыль платят только 10% от общего количества плательщиков налога на прибыль.

Как сообщал УНИАН,Ассоциация плательщиков налогов Украины (АПНУ) предложила предусмотреть возможность учета переплат по налоговым платежам при оформлении и администрировании авансовых налоговых платежей.

Ассоциация считает, что требования о необходимости уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль при наличии сверхвыплаченных сумм (переплат) приведут к дальнейшему ухудшению экономического положения субъектов предпринимательства. При этом главными пострадавшими будут экспортно-ориентированные производства. В этой связи возникает необходимость внедрения механизма, позволяющего учитывать уже существующие налоговые переплаты при оформлении авансовых платежей по этому налогу.

Суммы налоговых платежей, уплаченных в государственный бюджет сверх плана, в 2012 году сократились на 25%, или на 3,2 млрд грн. Столь позитивная динамика, по информации Министерства доходов и сборов Украины, достигнута благодаря результативности проведенного анализа начислений налогов и их уплаты в бюджет. При этом часть сумм, уплаченных сверх необходимого, была возвращена на счета налогоплательщиков в соответствии с требованиями Налогового кодекса, а суммы, доначисленные в результате контрольно-проверочных работ, погашались за счет сверхуплаченных. Часть предпринимателей, по данным министерства, включили переплаты в декларации соответствующих налоговых обязательств следующих периодов.