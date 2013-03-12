Миндоходов: снижение ставки единого соцвзноса целесообразно при одном условии

Снижение ставки единого социального взноса целесообразно при одновременном введении общеобязательного декларирования доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в ходе круглого стола «Инвестиционный и бизнес-климат в Украине глазами власти и инвесторов: произошли ли существенные изменения к лучшему?»

«Если мы принимаем снижение ставки налога на фонд оплаты труда, то должен быть внедрен компенсаторный механизм. Существенным компенсатором может стать общеобязательное декларирование доходов», - сказал министр.

При этом он назвал разумным одновременное введение декларирования и снижение ставки единого социального взноса.

«Это будет разумно, чтобы не возник дефицит пенсионного фонда», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов. Декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения.

На 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн. Возможность подавать декларации в электронном виде появилась с открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года.

При этом кампания по всеобщему декларированию может быть введена в Украине уже в 2014 году. Однако любые инициативы по введению всеобщего декларирования обязательно пройдут предварительное обсуждение с участием общественности и экспертов.