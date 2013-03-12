Акционеры «Альфа-Банка» изменили состав набсовета

Акционеры «Альфа-Банка» изменили состав наблюдательного совета, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на общем собрании 12 марта акционеры банка приняли решение о назначении Рушана Хвесюка и Александра Луканова членами набсовета. Тем же решением из состава совета банка исключен Эдуард Кауфман. Петр Авен переизбран главой набсовета, а Андрей Баранов, Эрнест Галиев, Ильдар Каримов, Александр Кнастер, Алексей Коровин, Андрей Косогов и Павел Назарьян - членами набсовета банка на неопределенный срок.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 января 2013 года активы банка составили 25,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,21 млрд грн, обязательства - 21,49 млрд грн, средства клиентов - 14,38 млрд грн, собственный капитал - 4,10 млрд грн, уставный капитал - 4,64 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 36,25 млн грн.

Банк входит в состав международного консорциума «Альфа-Групп».