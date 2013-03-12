ЕБРР может уменьшить финансирование проектов в Украине из-за коррупции

Европейский банк реконструкции и развития может пересмотреть объемы финансирования проектов в Украине в случае, если борьба с коррупцией в стране будет неэффективной, и Украина не сможет побороть это явление. Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил заместитель директора ЕБРР в Украине Грем Хатчисон во время проведения круглого стола «Инвестиционный и бизнес-климат в Украине глазами власти и инвесторов: произошли ли существенные изменения к лучшему?»

«Банк не сможет инвестировать на нынешнем уровне – порядка миллиарда евро в год - если вопрос коррупции не будет решен. Это не значит, что мы вовсе прекратим финансирование. Но надо понимать: при существенном уровне коррупции аппетиты бизнеса становятся меньше, и наша деятельность сворачивается. А если же Украина будет работать в направлении преодоления коррупции, то количество компаний, работающих здесь, будет больше, и поле нашей деятельности как банка станет шире», - подчеркнул замглавы представительства ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, осенью 2011 года в Украине была принята программа борьбы с коррупцией на 2011-2015 годы общим объемом финансирования порядка 800 млн грн. Вместе с тем, экспертный анализ выполнения этой программы свидетельствует о неэффективности выполнения программы.

По уровню восприятия коррупции Украина занимает 144-е из 176-ти мест в рейтинге международной неправительственной организации Transparency International. Среди бывших стран СССР выше, чем в Украине, уровень коррупции только в государствах Средней Азии.