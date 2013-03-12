Украина увеличит портфель проектов Европейского инвестиционного банка до 2 млрд евро

Украина надеется до июля текущего года подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о предоставлении кредита в 152 млн евро на строительство метро в Днепропетровске и увеличить годовой портфель банка в госсекторе страны до 2 млрд евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом заявил первый заместитель министра экономразвития Анатолий Максюта в ходе встречи с вице-президентом ЕИБ Антоном Ропом 11 марта.

“В первой половине года также планируется провести с банком официальные переговоры и подписать международное соглашение по проекту "Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровск" (ресурсы ЕИБ в сумме 152 млн евро)”, - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что в 2013 году проектный портфель ЕИБ также пополнится 400 млн евро для реализации новых проектов для развития муниципальной инфраструктуры, что позволит увеличить портфель ЕИБ в госсекторе Украины до 2 млрд евро.

“Завершение подготовки нового проекта для развития муниципальной инфраструктуры и заключения международного договора по проекту строительства метрополитена в Днепропетровске позволит увеличить портфель банка в государственном секторе Украины до конца 2013 года примерно до 2 млрд евро”, - сказано в сообщении.

Также, отмечают в Минэкономразвития, прорабатывается возможность привлечения ресурсов ЕИБ на реализацию новых проектов в сфере развития энергетики и транспорта.

Напомним, что на сегодня проектный портфель ЕИБ в Украине в государственном секторе состоит из 8 проектов, из них на стадии реализации - 6 инвестиционных проектов на сумму 1,19 млрд евро, на стадии подготовки - 2 инвестиционных проекта на сумму 261,7 млн евро. В 2009 году портфель банка в Украине составлял 365 млн евро и насчитывал 3 проекта, а в 2012 году объем предоставленных ресурсов для подготовки и реализации 8 инвестиционных проектов в реальном секторе экономики достиг 1,4 млрд евро.

В течение 2011-2012 годов украинская сторона предприняла ряд мер, которые положительно повлияли на развитие эффективного сотрудничества: проведены официальные переговоры с ЕИБ по трем проектам - "Украина - Европейские дороги Украины II", "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская" и "Реабилитация гидроэлектростанций ", а также заключены соответствующие международные соглашения на сумму 825 млн евро.

Европейский инвестиционный банк работает с Украиной с 2008 года.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века.

Строительство метро было возобновлено в феврале 2011 г.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.

Согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила австрийская компания SGS Austria, стоимость проекта достройки трех новых станций днепропетровского метрополитена составляет 368 млн евро (более 4 млрд грн).

Из них 304 млн евро предполагается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) (по 152 млн евро каждый банк) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.