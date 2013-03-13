Курс евро к доллару 12 марта упал на заявлениях главы Центробанка Германии

Курс евро к доллару снизился по итогам торгов вторника, 12 марта, на фоне заявлений главы немецкого Центробанка Йенса Вайдманна относительно экономики еврозоны, а также итогов размещения госбумаг Италии и сохраняющихся опасений за политическое будущее страны.

К концу торговой сессии иена подорожала к доллару до 96,09 иены за доллар с 96,29 иены к концу предыдущих торгов. Курс евро к доллару опустился до 1,3033 доллара за евро против 1,3046 доллара в понедельник. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара составил 82,58 пункта против 82,6 пункта к концу прошлой торговой сессии.

Подводя итоги прошлого года на пресс-конференции, Вайдманн заявил, что кризис в еврозоне еще далек от своего завершения, даже несмотря на некоторое затишье на финансовых рынках. По мнению главы Бундесбанка, должно пройти еще очень много времени, пока страны валютного блока смогут достигнуть докризисных показателей по росту экономики. При этом Вайдманн отметил, что правительства некоторых стран до сих пор не могут определиться с направлением своей экономической политики, передает ПРАЙМ.

Одной из стран, затрудняющих в настоящее время процесс экономического восстановления еврозоны, является, в частности, Италия. Многие опасаются того, что неспособность политических сил страны сформировать правительство может существенно затруднить реализацию необходимых стране реформ.