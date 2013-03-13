Торги на межбанке открылись котировками 8,1205/8,1270 грн/долл.

В среду, 13 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 8,1205/8,1270 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2646/0,2650, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6045/10,6145. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3050/1,3052 (вторник — 1,3004/1,3006).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Во вторник, 12 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1200/8,1290, к 12:00 сузился спрэд - 8,1205/8,1240. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1210/8,1250 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5605/10,5745, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5660/10,5765. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5640/10,5750.