Минфин привлек 177,5 млн долл. и 1,2 млн грн на ОВГЗ-аукционе 12 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 12 марта, привлекло в государственный бюджет 177,53 млн долл. и 1,16 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 151,53 млн долл., удовлетворив 9 из 24 заявок (общий объем заявок составил 200,78 млн долл.), поданные на приобретение 1,5-летних долларовых госбумаг, доходность при этом составила 7,5%. Также были удовлетворены 5 из 8 заявок на 2-летние валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 23,67 млн долл., доходность установлена на уровне 7,8%. Поступления от размещения 3-летних валютных ОВГЗ составили 2,33 млн долл., доходность составила 8%, Минфин удовлетворил единственную поданную заявку.

Кроме того, Минфину удалось привлечь 1,16 млн грн в ходе размещения 5-летних гривневых госбумаг, так были удовлетворены все 4 поданные заявки. Доходность составила 14,3%.

В то же время Минфин оставил без удовлетворения все 6 заявок на годовые гривневые бумаги (срок погашения 5 декабря 2014 года) общим объемом 240 млн грн и единственную заявку, поданную на 7-летние гривневые ОВГЗ объемом 10 млн грн.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса прогнозировал рыночный спрос на ОВГЗ-аукционе во вторник, 12 марта, только на валютные госбумаги. В то же время, он не исключал дружественного размещения гривневых облигаций.

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 12 марта дополнительно предложил инвесторам 1,5-годичные (погашение 10 сентября 2014 года) валютные госбумаги.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Во вторник, 5 марта, Минфин привлек в госбюджет 1,52 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 12 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 202,265 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,793 млрд грн, нерезидентов - 4,741 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.