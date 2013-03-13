«Газпром» активизировал переговоры по поставкам газа в Китай

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» и китайская КННК активизировали совместную работу по подписанию контракта на поставку российского газа в Китай, сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома» по итогам визита главы компании Алексея Миллера в Китайскую Народную Республику.

«В Пекине состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера с председателем Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Цзян Цземинем. Во встрече принимали участие Президент КННК Чжоу Цзипин, вице-президент КННК Ван Дунцзинь, заместители председателя правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов и Александр Медведев», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия компаний в газовой сфере. Особое внимание было уделено основным коммерческим и техническим параметрам поставок трубопроводного газа на рынок КНР, в частности, из газопровода "Сила Сибири". Была отмечена активизация совместной работы, направленной на подписание в 2013 году контракта на поставку российского газа в Китай.

Кроме того, участники переговоров обменялись предложениями по расширению сотрудничества, в области подземного хранения газа в Китае, а также организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта Владивосток-СПГ.

Справка УНИАН. КННК - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства - 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» и КННК было подписано 14 октября 2004 года. Соглашение предусматривает, в том числе, проработку вопросов, связанных с организацией «Газпромом» поставок природного газа из России в Китай. Также исследуются возможности реализации совместных проектов в области газопереработки и газохимии на востоке России и в третьих странах. Для руководства работой по выполнению соглашения создан Совместный координационный комитет. В соответствии с решением комитета, для ведения текущей работы по реализации соглашения была создана Совместная общая рабочая группа, а также рабочие группы по основным направлениям сотрудничества.

В октябре 2009 года ОАО «Газпром» и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В декабре 2009 года были подписаны Базовые основные условия поставок газа из России в Китай.

На данный момент «Газпром» и КННК продолжают переговоры по коммерческим параметрам проектов поставок российского газа в КНР, предполагающим экспорт в эту страну до 68 млрд куб. м газа ежегодно.