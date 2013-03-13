S&P подтвердило кредитный рейтинг Ивано-Франковска

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Ивано-Франковска на уровне «В» с негативным прогнозом изменения рейтингов, сообщается в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН.

Рейтинг эмитента по национальной шкале подтвержден на уровне «uaA-». «Сдерживающее влияние на уровень рейтингов города оказывают высокая зависимость Ивано-Франковска от политики центрального правительства, относительно низкий уровень благосостояния и риски, связанные со слабыми финансовыми результатами организаций, связанных с государством (ОСГ). Влияние этих негативных факторов компенсируется низким уровнем долга города, его очень консервативными планами в отношении заимствований, умеренно высокими показателями исполнения бюджета, способствующими улучшению позиции ликвидности, а также хорошим уровнем экономической диверсификации», - говорится в пресс-релизе.

По мнению аналитиков S&P, прогноз «негативный» по рейтингам Ивано-Франковска отражает прогноз по рейтингам Украины. При этом он может быть изменен вследствие изменения суверенных рейтингов страны.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2012 года Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Следом за этим, агентство изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный", и подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале.