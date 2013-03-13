США: позиция Украины в рамках ВТО может вызвать беспрецедентное напряжение

Посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны.

Об этом сказано в сообщении отдела по связям с общественностью посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, переданном УНИАН.

«Посольство США хотело бы отметить следующее: во-первых, нотификация Украины по Статье 28 (Генерального соглашения о тарифах и торговле – ГАТТ - УНИАН) вызывает обеспокоенность большинства членов ВТО, поскольку это может обусловить беспрецедентную напряженность для международной торговли. Во-вторых, торговое законодательство США предполагает нормальный путь разрешения вопросов антидемпинговых пошлин, и им успешно пользовались другие страны», - утверждают в посольстве США.

В диппредставительстве обратили внимание, что Украина апеллирует к 28 статье ГАТТ после всего трех лет присоединения к ВТО, что выглядит как возвращение к переговорному процессу об условиях вступления Украины в организацию. «Количество тарифных линий, указанных в обращении Украины, является самым большим с момента создания ВТО. Это не нормальное ведение дел», - отмечают американские дипломаты.

По их мнению, если другие страны последуют примеру Украины и начнут переговоры об изменении условий своего членства, то это будет беспрецедентная проверка ВТО на прочность.

Украинская сторона делает упор на своем праве, закрепленном в Статье 28, однако, по мнению американских дипломатов, это «не является мудрейшим шагом».

«Давайте подумаем о членах ВТО, как об альпинистах, идущих на вершину горы в связке - для безопасности. Наверное, каждый отдельный альпинист имеет право отвязаться на половине пути, но это создаст и для него, и для всей группы повышенный риск сорваться», - провели аналогию в посольстве США.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку, по ее мнению, такой шаг мог значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины мог свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

Вместе с тем, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий утверждал, что обращение Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно пересмотра ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом (ЕС) и не связано с возможностью вступления в Таможенный союз (ТС).

В ноябре 2012 года участники Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (23 участника) на своем заседании 26 ноября приняли совместное заявление, призывающее Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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