Таможенные правила чаще всего нарушаются при перевозе валюты, промтоваров и транспорта – Миндоходов

В январе-феврале 2013 года лидерами по нарушениям таможенных правил стали случаи перемещения через государственную границу Украины промышленных товаров, валюты, транспортных средств и продовольствия, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Первенство - за промышленными товарами (848 случаев на сумму 57,4 млн грн), валютой (111 случаев на 13,6 млн грн), транспортными средствами (111 случаев на 8,1 млн грн.) и продовольствием (1091 случай на 6,3 млн грн). В течение двух месяцев 2013 года инициированы 3908 дел о нарушении таможенных правил на сумму 170,37 млн грн», - сообщили в Миндоходов.

В сообщении также сказано, что объем изъятых товаров и предметов в гривневом эквиваленте составил 82,59 млн грн, а объем штрафов, наложенных на нарушителей, составил 5,04 млн грн, из которых 1,77 млн грн уже перечислены в бюджет.

В Миндоходов также сообщили, что в 603 случаях украинские таможенники обращались за административной помощью к таможенным органам зарубежных стран.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году таможенные органы Украины возбудили 172 уголовных дела о контрабанде. Основными предметами контрабанды были наркотические средства - 70%, оружие - 15%, культурные ценности - 6%, сильнодействующие и отравляющие вещества - 1,7%.