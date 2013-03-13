Клюев: запрет финансовых пирамид поможет оградить граждан от мошенников

Законодательный запрет финансовых пирамид и установление ответственности за организацию подобного мошенничества поможет оградить доверчивых граждан и укрепит стабильность финансовой системы Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя принятие Кабинетом министров соответствующего законопроекта, сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря СНБО.

«Решение правительства запретить создание и рекламу финансовых пирамид абсолютно правильно. Десятки тысяч граждан Украины из-за несовершенства законодательства стали жертвами мошенников», - сказал А.Клюев.

По его словам, в некоторых случаях существование финансовых пирамид может рассматриваться как угроза национальной безопасности. Секретарь СНБО напомнил, что в Украине и соседних странах уже были прецеденты, когда устроители подобных мошеннических схем пытались в собственных интересах дестабилизировать ситуацию. При неблагоприятных внешних и внутренних экономических факторах обвал крупных финансовых пирамид может значительно дестабилизировать экономическую и социальную обстановку в стране, отметил А.Клюев.

По его словам, в законодательстве планируется не только четко выписать понятие «финансовой пирамиды», но и ввести уголовную ответственность за ее создание. Секретарь СНБО напомнил, что правительственный законопроект предусматривает максимальное наказание за создание подобных «пирамид» в особо крупных размерах до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Стабильность финансовой системы – одна из основ национальной безопасности Украины», - подчеркнул А.Клюев.