Перейти на упрощенную систему налогообложения можно до 15 марта - столичная налоговая

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в Киеве напомнила налогоплательщикам о том, что заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения со второго квартала 2013 года и расчета дохода за предыдущий календарный год принимаются до 15 марта включительно. Соответствующее разъяснение ГНСУ Киева передано УНИАН.

«В соответствии с нормами Налогового кодекса налогоплательщик может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения посредством подачи заявления в орган государственной налоговой службы не позднее 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала», - сказано в разъяснении ГНСУ Киева.

Переход на упрощенную систему налогообложения можно сделать один раз в течение календарного года.

Как сообщал УНИАН, количество субъектов малого и среднего бизнеса столицы, перешедших на упрощенную систему налогообложения, в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 14,2 тыс. человек и составило 93,6 тыс. человек. Порядка 90% физлиц-предпринимателей выбрали для себя вторую и третью группы налогообложения.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база обложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев».