Монетарная база в Украине в феврале выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,8%

Монетарная база в Украине в феврале 2013 года выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,8%.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за февраль увеличился на 1,3% (с начала года уменьшился на 0,1%) - до 255,0 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,8% (с начала года на 1,7%) - до 786,6 млрд грн», - указывается в сообщении.

Также сообщается, что объем рефинансирования комбанков Нацбанком в феврале составил 1,1 млрд грн (с начала года - 4,8 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составляла 7,92% годовых (с начала года - 7,72%). Одновременно объем мобилизационных операций составил 14,8 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 2,58% (с начала года соответственно 29,9 млрд грн и 2,23%).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в феврале увеличился на 3,4 млрд грн, или на 0,6% (с начала года - на 2,7%), - до 583,4 млрд грн. «Это произошло за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые за месяц выросли на 1,8% (с начала года - на 4,6%). В иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах уменьшились на 1,0% (с начала года увеличились на 0,4%). Прирост средств на депозитных счетах физических лиц в феврале составил 1,8% (с начала года - 4,2%) - до 381,4 млрд грн. При этом остатки депозитов юридических лиц в прошлом месяце уменьшились на 1,6%, до объема, который наблюдался на начало года, - 202,0 млрд грн», - сообщает НБУ.

Также указывается, что общий объем остатков по кредитам за месяц вырос почти на 6 млрд грн, или на 0,7%, - до 818,4 млрд грн, благодаря увеличению кредитов, предоставленных в национальной валюте, - их объемы в феврале выросли на 1,2% (с начала года - на 1,7%), тогда как в иностранной валюте они несколько уменьшились - на 0,1% (с начала года увеличились на 0,1%).

Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, выросли за февраль на 1,0% (с начала года на 1,3%) - до 634,6 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, почти не изменились (с начала года выросли на 0,4%) и составили 183,8 млрд грн.

Объем наличности вне банков в феврале увеличился на 1,7% (с начала года снизился на 0,9%) - до 201,4 млрд грн.

Уровень корсчетов банков за месяц уменьшился на 3,5% (с начала года вырос на 9,0%) - до 26,9 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 марта 2013 года согласно установленным нормативам, составил 19,5 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 6,3 млрд грн.

Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за февраль уменьшились на 31,3% (с начала года выросли в 5,8 раза) - до 2,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в январе 2013 года уменьшилась на 1,4%, денежная масса – выросла на 0,8%.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Справка УНИАН. Монетарная база в Украине в 2012 года выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% до 239,9 млрд грн.