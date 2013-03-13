Налоговики Днепродзержинска на Масленицу будут пропагандировать декларирование доходов

Сотрудники налоговых органов Днепродзержинска (Днепропетровская область), где размещен крупнейший региональный центр по обслуживанию налогоплательщиков, намерены использовать Масленицу для пропаганды декларирования доходов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Обязательным атрибутом акции станет выпечка блина-рекордсмена, а также угощения для граждан. «Жителей и гостей города будут не только угощать блинами (а их планируют приготовить более полутора тысяч штук), но и приглашать подать декларации о доходах», - сообщает Миндоходов.

«Блинная» пропаганда, согласно сообщению, начнется в 15.00 завтра, 14 марта.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине началась кампания по всеобщему декларированию доходов, которая завершится 1 мая 2013 года. Налоговые органы, ответственные за проведение кампании, работают в усиленном режиме для удобства налогоплательщиков.

В этом году декларационная кампания носит добровольный характер, однако в Минходов рассматривают возможность введения общеобязательного декларирования доходов уже с 2014 года. Как заявил министр доходов и сборов Александр Клименко, всеобщее декларирование станет наиболее существенным компенсатором дефицита бюджета Пенсионного фонда в случае снижения в Украине ставки начислений на фонд оплаты труда (единого социального взноса) до 15%.

Напомним также, что крупнейший региональный центр по обслуживанию налогоплательщиков открылся в Днепродзержинске в октябре 2012 года. Для удобства налогоплательщиков и персонала он оснащен необходимой компьютерной и оргтехникой, а также инновационной системой вентиляции. Здесь предпринимателям предоставлен полный набор услуг ведения бизнеса - регистрация и постановка на учет, консультации, прием отчетности, выдача справок и разрешительных документов.

В центре работают 52 квалифицированных специалиста налоговой службы.