Кабмин не располагает информацией о просьбе ЕС отозвать заявку на пересмотр пошлин

В правительстве Украины не располагают информацией о том, что Евросоюз во время саммита Украина-ЕС 25 февраля официально обратился к Украине с просьбой отозвать нотификацию (заявку) на пересмотр пошлин в рамках членства во Всемирной торговой организации.

Об этом УНИАН заявили правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий и пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

По словам В.Пятницкого, который непосредственно занимается вопросами торговли в рамках ВТО, если бы такое обращение было, то оно бы уже поступило в его службу.

“Если бы оно было, то к нам бы уже попало. Пока у нас такого обращения нет и я лично его не видел”, - заявил В.Пятницкий, который лично принимал участие в саммите. При этом он отметил, что комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт, который, по информации некоторых СМИ, и передал обращение Президенту Виктору Януковичу, в работе саммита участия не принимал.

“Я непосредственный участник этого события и знаю, что господина де Гухта там просто физически не было”, - отметил В.Пятницкий.

По словам пресс-секретаря премьер-министра В.Лукьяненко, позиция Украины в вопросе пересмотра пошлин в рамках членства в ВТО не изменилась.

“Позиция по вопросу пересмотра пошлин не изменилась в правительстве. Переговоры по этой теме продолжаются”, - отметил В.Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, интернет-издание “ЕС-плюс” сообщило сегодня со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе о том, что ЕС просит Украину отозвать нотификацию ко Всемирной торговой организации (ВТО) о пересмотре тарифов на 371 товарную позицию.

“Комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт передал во время саммита Украина-ЕС Президенту Виктору Януковичу официальное обращение с просьбой отозвать нотификацию в ВТО”, - цитирует издание дипломата, который занимается торговой политикой ЕС.

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