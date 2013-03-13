S&P улучшила прогноз рейтинга Львова до «позитивного»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам города Львов со «стабильного» до «позитивного», одновременно подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB», говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Мы подтвердили рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных обязательств Львова на уровне «ССС+» и «uaBB». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», ранее присвоенный выпуску, остается без изменений, отражая наши ожидания «среднего» (30-50%) уровня возмещения долга в случае дефолта», - сказано в сообщении.

Рейтинги Львова отражают его низкую, по мнению аналитиков агентства, финансовую гибкость, обусловленную особенностями волатильной и недофинансированной украинской системы межбюджетных отношений и продолжающимся давлением на расходы бюджета. «Кроме того, сдерживающее влияние на уровень рейтингов оказывают очень негативные показатели ликвидности в соответствии с нашими критериями, необходимость оказывать поддержку коммунальным предприятиям и низкий уровень благосостояния в международном контексте», - сообщает S&P.

Небольшой уровень расходов Львова на обслуживание и погашение долга и роль города как одного из коммерческих центров Западной Украины, согласно сообщению, отчасти компенсируют негативное влияние этих факторов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Ивано-Франковска на уровне «В» с негативным прогнозом изменения рейтингов.