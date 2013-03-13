Межбанк в среду закрылся котировками 8,1260/8,1300 грн/долл.

В среду, 13 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1205/8,1270, к 12:00 сузился спрэд 8,1245/8,1270. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,1260/8,1300 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2646/50, к 12:00 цены снизились 0,2644/48. К закрытию цены достигли уровня 0,2643/47. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7250 (-0,0290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3050/52, а к 15:00 упали - 1,2974/76. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6045/10,6145, к 12:00 цены ушли вниз 10,5775/10,5870. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума 10,5420/10,5535.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1200/8,1290, к 12:00 сузился спрэд - 8,1205/8,1240. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1210/8,1250 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5605/10,5745, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5660/10,5765. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5640/10,5750.