ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 4,4%

Минск. В Беларуси по итогам января-февраля ВВП достиг 81,539 трлн белорусских рублей (9,492 млрд долл.), что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

При этом производство промышленной продукции за два месяца снизилось на 0,4% к январю-февралю прошлого года и составило 100,859 трлн рублей (11,741 млрд долл.). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 19,6%.

«Инвестиции в основной капитал в январе-феврале составили 21,286 трлн рублей (2,478 млрд долл.), или 16,9% к аналогичному периоду прошлого года», - отметили в Белстате.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года ВВП Беларуси вырос на 1,5% против запланированных правительством 5-5,5%.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом прирост ВВП в Беларуси составил 5,5% при плане в 9-10%.