Греция не смогла договориться с тройкой кредиторов о выделении очередного транша

Многочасовые переговоры премьер-министра Греции Антониса Самараса и главы Минфина Янниса Стурнараса с представителями тройки кредиторов завершилась безрезультатно - они не договорились о сроках выделения очередного транша помощи в 2,8 миллиарда евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт деловой информации Kerdos.gr.

Миссия вернется в Афины в конце марта - начале апреля.

"Черный дым" поднялся над зданием правительства - соглашение не достигнуто, говорится в статье о переговорах, проходивших одновременно с выборами Папы Римского в Ватикане. Министр финансов заявил об "очень значительном прогрессе". "Мы находимся очень близко к соглашению", - сказал Стурнарас. На вопрос, есть ли опасность, что кредит не будет выделен, Стурнарас ответил: "На мой взгляд, нет".

Наиболее острыми вопросами на переговорах были приватизация и реструктуризация госсектора, сбор налогов и выплат в пенсионные фонды, списание части кредитов домашних хозяйств, введение новых налогов на недвижимость и увольнения госслужащих, сообщают источники издания.

Президент Торгово-промышленной палаты Афин Константинос Михалос выразил обеспокоенность бизнеса ситуацией на переговорах, но заявил, что греческое правительство само решает, каким образом выполнять свои обязательства.

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