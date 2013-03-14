Арбузов и Колобов сегодня в Москве проведут переговоры с министром финансов РФ
10:41, 14 марта 2013Финансы
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Москва. Сегодня в Москве первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов и министр финансов Украины Юрий Колобов проведут переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
«Сегодня в Москву прибудут С.Арбузов и Ю.Колобов, они проведут переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым», - сказал собеседник агентства. Также запланирована их встреча с главой ВТБ Андреем Костиным.
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