Арбузов и Колобов сегодня в Москве проведут переговоры с министром финансов РФ

Москва. Сегодня в Москве первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов и министр финансов Украины Юрий Колобов проведут переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Сегодня в Москву прибудут С.Арбузов и Ю.Колобов, они проведут переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым», - сказал собеседник агентства. Также запланирована их встреча с главой ВТБ Андреем Костиным.

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