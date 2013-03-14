Миссия МВФ проведет переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля

Миссия МВФ планирует провести переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля 2013 года, сообщили в киевском офисе Фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера.

«По просьбе властей миссия МВФ под руководством господина Кристофера Джарвиса посетит Украину в период с 27 марта по 10 апреля 2013 года для продолжения переговоров о заключении нового соглашения стенд-бай (SBA)», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Макса Альера, Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога, однако дата приезда миссии Фонда в Украину пока не определена.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями миссии был отмечен прогресс в переговорном процессе.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта, и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”.