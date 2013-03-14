Активы украинских банков в феврале уменьшились на 0,3% - до 1,137 трлн грн

Активы банков Украины в феврале 2013 года уменьшились на 0,3% - до 1,137 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце сократились на 0,1% и на 1 марта составили 1,277 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,8%, вложения в ценные бумаги - 9%, корреспондентские счета в других банках — 6,8%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5%, основные средства и нематериальные активы - 4,2%, доходы, начисленные к получению, - 4,2%, дебиторская задолженность — 5,4%.

Обязательства банков в прошлом месяце уменьшились на 0,4% - до 962,9 млрд грн, из которых средства физлиц составили 372,4 млрд грн, или 38,5%, средства субъектов хозяйствования — 208,4 млрд грн, или 21,6%, межбанковские кредиты и депозиты — 113,4 млрд грн, или 11,7%.

Капитал банков в феврале вырос на 0,3% - до 173,8 млрд грн и составил 15,3% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков вырос на 0,1% и 1 марта 2013 г. составил 175,4 млрд грн.

По состоянию на 1 марта 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в 2012 году увеличились на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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