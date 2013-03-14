В ЕС подтверждают факт официального обращения к Украине по поводу пошлин ВТО

В Европейском Союзе подтверждают, что передали Украине официальную просьбу отозвать нотификацию (заявку) к Всемирной торговой организации (ВТО) о пересмотре тарифов на 371 товарную позицию.

Об этом УНИАН сообщил источник в Европейской комиссии.

По информации собеседника агентства, официальная просьба была передана украинской стороне в ходе саммита Украина-ЕС 25 февраля.

При этом собеседник уточнил, что просьба была передана не лично еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом де Гухтом, а другими чиновниками.

“Была передана официальная просьба отозвать заявку и снять этот вопрос с повестки дня. Де Гухта действительно не было на саммите, но обращение было передано другими чиновниками ЕС”, - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что позиция ЕС о необходимости снять вопрос о пересмотре пошлин с повестки дня не раз высказывалась представителям властей Украины на разном уровне.

“Позиция была передана комиссаром де Гухтом лично правительственному уполномоченному по вопросам евроинтеграции Валерию Пятницкому, министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову на встречах, проводимых ранее”, - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, ряд СМИ сообщили 13 марта, что комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт передал 25 февраля во время саммита Украина-ЕС Президенту Украины Виктору Януковичу официальное обращение с просьбой отозвать заявку на пересмотр пошлин ВТО.

В правительстве Украины заявили, что не располагают подобной информацией и что комиссар де Гухт в работе саммита участия не принимал.

Справка УНИАН. Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепартамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

По данным на 1 февраля, на переговоры получены заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще трех лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США: позиция Украины в рамках ВТО может вызвать беспрецедентное напряжение