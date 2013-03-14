Миндоходов напоминает бизнесу о необходимости перейти на новые кассовые аппараты до 1 июля

Министерство доходов и сборов Украины напоминает бизнесу о необходимости до 1 июля 2013 года во избежание штрафных санкций оснастить свои кассовые аппараты электронной лентой, которая будет передавать данные об операциях на сервера налоговой службы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

«Для соответствующего оснащения своей кассовой техники бизнес имеет время до 1 июля 2013 года. На время этого адаптационного периода штрафы за отсутствие электронной ленты не предусмотрены», - уточнила пресс-служба.

Одновременно в Миндоходов сообщили, что к системе хранения и сбора данных от регистраторов расчетных операций подключено уже более 6 тысяч единиц кассовой техники.

По данным министерства, в Государственном реестре регистраторов расчетных операций находится 5 моделей кассовой техники, а вскоре будут включены еще 11 моделей, отвечающие современным требованиям.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривает внедрение системы электронной кассовой отчетности.

10 января Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г., дополнив пункт 21 Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением №199 от 18 февраля 2002 года.

Ориентировочная стоимость специального модуля безопасности для сохранения данных расчетных операций кассовых аппаратов, централизованно подключаемых к системе электронной кассовой отчетности, составит 80 грн, а реализацией этих модулей занимается их разработчик – Национальный банк Украины.

В налоговых органах на учете состоят 152 тысячи субъектов хозяйствования, зарегистрировавших 280 тысяч регистраторов расчетных операций.