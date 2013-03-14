Торги на межбанке в четверг открылись ростом котировок доллара

В четверг, 14 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1260/8,1310 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2639/43, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5270/10,5355. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2956/58 (среда - 1,3050/52).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1205/8,1270, к 12:00 сузился спрэд - 8,1245/8,1270. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1260/8,1300 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6045/10,6145, к 12:00 цены ушли вниз 10,5775/10,5870. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума 10,5420/10,5535.