Налоговая милиция в январе-феврале предупредила незаконное возмещение НДС на 775 млн грн

Налоговая милиция, которая с декабря прошлого года вошла в состав Министерства доходов и сборов Украины, не допустила в январе-феврале 2013 года незаконного возмещения из бюджета одного из самых скандальных налогов — НДС — в размере 775 млн грн

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба налоговой милиции.

Кроме того, за два месяца этого года налоговая милиция возместила убытки по уголовным правонарушениям на сумму 242 млн грн, взыскала 37 млн грн с компаний, которые воспользовались услугами 18 конвертационных центров.

«А из незаконного оборота изъято товаров на сумму почти 161 миллион гривен, прекращена деятельность 54 подпольных цехов», - уточнила пресс-служба.

В целом, по информации пресс-службы ведомства, за два месяца было совершено 1178 тяжких преступлений, 857 из них касаются уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Было возбуждено 37 уголовных дел против предприятий-импортеров, которые подозреваются в махинациях при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Сумма убытков по ним составляет более 150 млн грн.

Комментируя деятельность налоговой милиции, исполняющий обязанности председателя ГНС Украины Андрей Головач отметил, что противостояние сделкам с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость было одной из приоритетных задач налоговой милиции и в 2012 году.

«Мы продолжаем работу в этом направлении как на внутреннем рынке, так и при осуществлении внешнеэкономических операций, применяя все предусмотренные законом средства, чтобы максимально минимизировать этот вид преступления», - процитировала пресс-служба А. Головача.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году было возмещено 46 млрд грн НДС, что на 3,2 млрд грн больше, чем в 2011 году.

Ранее А.Головач заявил, что сотрудники Налоговой милиции готовят концепцию создания и использования международной базы данных финансовых преступников.

Напомним, 24 декабря 2012 года Указом Президента Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб создано Министерство доходов и сборов.