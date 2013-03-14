В феврале 97% столичных предприятий подавали отчетность по НДС в электронном виде

В феврале 2013 года отчет об уплате налога на добавленную стоимость подали 53,6 тыс. предприятий и предпринимателей Киева – плательщиков НДС, из них более 50 тыс. предприятий и порядка 2 тыс. физических лиц-предпринимателей подали отчетность в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

В ГНС Киева также напомнили, что с 18 января вступили в силу законодательные изменения, упростившие процедуру регистрации плательщика НДС. Теперь заявление, форма которого умещается на двух страницах, можно подавать в налоговые органы в электронном виде.

Как сообщал УНИАН, столичная налоговая за январь-февраль т.г. мобилизовала в бюджеты всех уровней 5,47 млрд грн, что на 28% больше показателя января-февраля 2012 года. При этом объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Киева с начала года составил 396 млн грн.