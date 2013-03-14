В Беларуси начала работу обзорная миссия МВФ

Минск. Сегодня, 14 март,а в Беларуси начала свою работу обзорная миссия Международного валютного фонда в рамках четвертой статьи устава фонда.

Как сообщили УНИАН в представительстве МВФ, руководит группой экспертов фонда глава миссии МВФ в Беларуси Дэвид Хофман.

«В рабочую программу нынешней миссии, которая завершится 25 марта, входят консультации экспертов фонда с правительством и Нацбанком Беларуси по вопросам макроэкономической, бюджетной и денежно-кредитной политики властей, а также по перспективам развития белорусской экономики», - отметили в представительстве МВФ.

Эксперты фонда проведут четвертый постпрограммный мониторинг белорусской экономики после реализации программы stand-by.

Ранее Совет директоров МВФ отметил заинтересованность властей Беларуси в возможной новой договоренности с фондом.

«Условием заключения такой договоренности должна быть твердая приверженность властей реализации комплексного и последовательного пакета мер политики и структурных реформ», - отмечалось в сообщении фонда.

Как сообщал УНИАН, председатель Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова в беседе с журналистами 20 февраля сказала, что, скорее всего, принимая во внимание политический подтекст ситуации, новая программа с МВФ в ближайшие год-два начата не будет. По ее словам, решение принимает Совет директоров МВФ, у которого преобладают политические мотивы.

Однако, как заявила Н. Ермакова, белорусская экономика способна функционировать и без кредита МВФ.

Напомним, что в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл.

Из них в течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стэнд-бай.

Справка УНИАН. В 2009-2010 годах Беларусь получила от МВФ в рамках программы stand-by пять траншей кредита на общую сумму 3,46 млрд долл.

За последнее время официальный Минск дважды безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия МВФ проведет переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля