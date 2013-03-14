Столичные налоговики с начала года вывели из «тени» 83 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы Киева с начала 2013 года раскрыли 199 случаев уклонения от уплаты налогов, в том числе в особо крупных размерах, на общую сумму 230 млн грн, а также вернули в бюджет 83 млн грн так называемых «теневых» средств, что на 12 млн грн больше аналогичного показателя 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в ГНСУ г. Киева со ссылкой на главу налоговой милиции столицы Игоря Усика.

И.Усик также напомнил, что с начала года налоговики закрыли 22 фиктивные фирмы и 4 конвертационных центра, и направили в бюджет дополнительно 16 млн грн. Кроме того, чиновник обратил внимание, что нарушители закона используют в своих противоправных схемах множество приемов, в том числе новые технологии.

Как сообщал УНИАН, объем теневых операций и операций с использованием услуг конвертационных центров в Киеве в 2012 году достиг 200 млн грн, из-за чего прямые потери государственного бюджета составили порядка 30 млн грн.