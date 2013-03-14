На межбанке торги закрылись котировками 8,1245/8,1275 грн/долл.

В четверг, 14 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1260/8,1310, к 12:00 цены понизились до 8,1240/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1245/8,1275 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2639/43, к закрытию цены снизились до 0,2638/42. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7810 (+0.0560).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2915/80. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5270/10,5355, к 12:00 цены ушли вниз 10,5210/10,5300. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4995/10,5095.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1205/8,1270, к 12:00 сузился спрэд 8,1245/8,1270. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1260/8,1300 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6045/10,6145, к 12:00 цены ушли вниз 10,5775/10,5870. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума 10,5420/10,5535.