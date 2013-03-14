Эксперт считает госпрограмму активизации экономики устаревшей на 30 лет

Разработанная и представленная Кабинетом Министров программа активизации экономики на 2013-2014 годы с объемом финансирования 380 млрд грн не является полноценной стратегией развития и могла бы быть полезной, вероятнее всего, в 80-е годы прошлого столетия. Об этом заявил первый заместитель директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, выступая на круглом столе во время обсуждения социальных аспектов программы.

«Программа, направленная на активизацию, была бы полезна, наверное, 80-е годы. Сейчас надо говорить об активизации экономики с той точки зрения, чтобы были определены приоритеты политики страны, приоритеты развития экономики для потенциальных инвесторов - не в отраслевом разрезе, а по видам деятельности – например: инновации, импортозамещение, поддержка экспорта, создание новых рабочих мест, поддержка депрессивных территорий, коммунальный сектор», - обратил внимание эксперт.

По его мнению, программа должна также формировать направления использования бюджетных средств – в том числе, на госзакупки. «В этом аспекте надо прописывать, куда пойдут деньги, чтобы сформировать преемственность бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Кроме того, в программе должны быть прописаны пути минимизации макроэкономических рисков», - обратил внимание Я.Жалило. – «Мы имеем дело не со стратегией. Хотя очевидно, что активизация экономического развития – это и новые рабочие места, и доходы бюджета, и улучшение предложения товаров и услуг».

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обратил внимание, что программа не учитывает целого ряда важных социальных факторов. «Переход на «белые» зарплаты, например, определенно приведет к росту безработицы. Если сегодня мы не видим проблемы безработицы – то это лишь благодаря «теневому» сектору. И потому надо стимулировать создание настоящих, а не мифических рабочих мест. Это желательно четко прописать», - сказал А.Охрименко.

По его словам, немаловажным является вопрос отраслевых приоритетов. «Возьмем строительство. В программе должно быть четко прописано, кто будет этим заниматься. Неудач в этой сфере было множество, и потому деньги надо вкладывать в стимулирование жилищного строительства», - подчеркнул эксперт.

Он выразил убеждение, что деньги надо вкладывать сейчас не в самолетостроение или кораблестроение, которые «никак не запускаются», а в некие целевые программы. «Какая отрасль способна сейчас обеспечить работой? Пищевая промышленность! Этот рынок не перенасыщен и представляет большой экспортный потенциал для Украины», - отметил А.Охрименко.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

Он отметил, что источниками финансирования программы являются государственный и местный бюджеты, средства международных финансовых организаций, новые механизмы государственных гарантий, вводимые в этом году, и частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

В интервью журналистам украинских телеканалов Николай Азаров выразил надежду, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы начнет действовать с апреля 2013 года.