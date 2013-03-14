Размер Фонда гарантирования вкладов в феврале снизился на 5%

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале снизился на 5,3% - до 5,71 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, финансовые ресурсы фонда на 1 марта составили 5,71 млрд грн, а участниками фонда являются 174 банка.

Также сообщается, что в настоящее время фонд осуществляет выведение с рынка двух неплатежеспособных банков: в «Эрде Банке» отозвана банковская лицензия и начата процедура ликвидации, в банке «Таврика» введена временная администрация.

Также продолжают осуществляться выплаты гарантированных сумм возмещений вкладчикам 33 банков, у которых отозвана банковская лицензия. Всего на 1 марта в пределах гарантированного размера возмещения выплаты получил 371 061 вкладчик на общую сумму 4,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в январе 2013 года снизился на 1,07%, или 65,2 млн грн. На 1 февраля 2013 года общая сумма аккумулированных фондом средств составляла 6 млрд 026,9 млн грн, участниками фонда являлись 173 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.