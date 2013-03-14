Весной ставки по краткосрочным гривневым депозитам снизятся до 15-17% - эксперт

Весной этого года ставки по краткосрочным вкладам снизятся до 15-17%, полагает председатель правления банка «Пивденный» Людмила Худияш, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, в течение 2013 года будет наблюдаться снижение ставок по краткосрочным вкладам. «По таким депозитам ставки были наиболее высокими в связи с ростом спроса на подобный вид сбережений, а также в связи с большой потребностью банков в гривневых ресурсах. Снижение ставок будет постепенным, и к весне средние ставки по вкладам в национальной валюте будут на уровне 15-17%», – считает Л.Худияш. По мнению банкира, относительно вкладов в иностранной валюте также будет наблюдаться тенденция к снижению ставок, а в целом дальнейшая динамика будет зависеть от экономической ситуации и политики НБУ.

В отношении кредитования глава правления банка «Пивденный» предполагает сохранение спроса на потребительские кредиты, кэш-кредиты и карточные кредитные продукты. «Спрос на автокредиты и ипотечные займы, скорее всего, останется на уровне 2012 года. Это связано, в первую очередь, с высокой стоимостью данных программ кредитования для конечного потребителя», – отметила Л.Худияш.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), в январе зафиксировано снижение стоимости ресурсов почти во всех сегментах денежно-кредитного рынка, и банки продолжат снижать ставки привлечения средств для улучшения операционной прибыльности. Достаточный уровень ликвидности банковской системы и ограниченный спрос на банковские кредиты могут мотивировать банки к снижению ставок на депозиты физических лиц, уровень которых в течение всего 2012 только увеличивался.