В Днепродзержинске налоговики угощали блинами, агитируя подавать декларации о доходах

Сотрудники Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции на центральной площади города угощали горожан блинами, агитируя подавать декларации о доходах в рамках декларационной кампании, которая продолжается в Украине до 1 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, собравшая около 300 жителей Днепродзержинска, прошла в стиле традиционной украинской Масленицы - с девушками в национальных костюмах и народными песнями.

Специально для акции изготовили 1,5 тысячи маленьких блинчиков с начинкой, размещенных на столе в один большой праздничный блин. Для приготовления блюда использовали около 20 кг муки, 30 литров масла и более 50 литров молока.

Кроме угощения блинами под девизом «Декларуй – Україну будуй!», Днепродзержинские налоговики подготовили для горожан тематические конкурсы с призами.

«К таким нестандартным формам воспитания налоговой культуры мы прибегаем для активного неформального общения с людьми, чтобы жители города добровольно декларировали свои доходы. Большой блин, составленный из маленьких блинчиков на нашей акции, символизирует вклад каждого налогоплательщика в бюджет Днепродзержинска», - отметил во время мероприятия начальник объединенной государственной налоговой инспекции города Александр Семченко.

По его словам, подобное общение приносит результат - в Днепродзержинске за последний год уменьшилось количество фактов умышленного уклонения от налогообложения, при этом уровень добровольного декларирования доходов, наоборот, вырос.

А.Семченко отметил, что с начала 2013 года жители Днепродзержинска уже задекларировали доходов на 15 млн грн.

Главный налоговик Днепродзержинска также напомнил, что в прошлом году местные налоговики уже проводили подобную акцию на центральной площади. Тогда горожан угощали рекордным 150 - килограммовым тортом, украшенным узором в виде бланка декларации о доходах.

В результате по уровню декларирования доходов за 2011 год Днепродзержинск с 200 тысячами взрослого населения занял второе место в области после города-миллионника Днепропетровска, опередив Кривой Рог, где проживает около 700 тысяч населения. В прошлом году налогоплательщики Днепродзержинска в налоговые органы подали 5602 декларации о доходах, уплатив в бюджет почти 2 млн грн налога на доходы физических лиц.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине началась кампания из всеобщего декларирования доходов, которая завершится 1 мая 2013 года. Налоговые органы, ответственные за проведение кампании, работают в усиленном режиме для удобства налогоплательщиков.

В этом году декларационная кампания имеет добровольный характер, однако в Миндоходов рассматривают возможность введения обязательного декларирования доходов уже с 2014 года. Как заявил министр доходов и сборов Александр Клименко, всеобщее декларирование станет наиболее существенным компенсатором дефицита бюджета Пенсионного фонда в случае снижения в Украине ставки начислений на фонд оплаты труда (единого социального взноса) до 15%.