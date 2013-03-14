В Беларуси ставку рефинансирования хотят снизить до 13-15%

Минск. В Национальном банке Беларуси рассчитывают в 2013 году снизить ставку рефинансирования с 28,5% до прогнозных 13-15%, сообщила журналистам глава правления банка Надежда Ермакова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, она, в частности, сказала: «Хотелось бы надеяться, что годовой прогноз по ставке рефинансирования 13-15% к концу 2013 года будет выполнен».

Н.Ермакова подчеркнула, что при снижении инфляции будет снижаться и ставка рефинансирования.

При этом она отметила, что постепенное снижение ставки рефинансирования не является смягчением денежно-кредитной политики.

«На данном этапе мы могли бы ставку рефинансирования установить на уровне 25% годовых, и это было бы экономически обоснованно, но мы не стали устанавливать ставку на самом низком уровне, чтобы сохранить необходимую жесткость в денежной политике», - сказала Н.Ермакова.

Как сообщал ранее УНИАН, правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 13 марта т.г. ставки рефинансирования на 1,5% - до 28,5% годовых.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2013 году прогноз по инфляции установлен на уровне 12%. Инфляция в январе 2013 года составила 3%, в феврале – 1,2%. По итогам 2012 года она составила 21,8%.

В 2012 году в Беларуси ставка рефинансирования неоднократно снижалась – с 45% годовых в начале года до 30% в сентябре. С сентября 2012 года ставка рефинансирования не менялась.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется, что к концу 2013 года ставка рефинансирования в республике будет составлять 13-15% годовых.